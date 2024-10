Eine Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und zwei Unbekannten hat es am Samstagnachmittag in der Ludwigshafener Ludwigstraße (Mitte) gegeben. Einer der beiden Männer sprühte dem Jugendlichen laut Polizei Pfefferspray ins Gesicht. Eine 34-jährige unbeteiligte Passantin habe davon ebenfalls etwas abbekommen, hieß es weiter. Einer der Täter flüchtete nach Angaben der Polizei mit einem E-Scooter, der andere zu Fuß. Von den beiden Männern sei lediglich bekannt, dass sie vermutlich 18 Jahre alt sind und dunkle Kleidung trugen. Das Opfer wurde vor Ort medizinisch behandelt. Zeugen sollen sich an die Polizei wenden: Telefon 0621 963-2122.