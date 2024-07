Am Montag hat sich gegen 10.50 Uhr an der Kreuzung Brunckstraße/Sternstraße ( Friesenheim) in Ludwigshafen ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach war eine 37-jährige Autofahrerin auf der Brunckstraße aus Oppau kommend unterwegs, als sie beim Abbiegen abbremste, um einem Radfahrer auf dem Radweg Vorrang zu gewähren. Eine 58-jährige Fahrerin, die hinter ihr fuhr, bremste ebenfalls. Ein 17-jähriger Autofahrer dahinter erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 58-Jährigen auf, wodurch dieses auf das Auto der 37-Jährigen geschoben wurde. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge des 17-Jährigen und der 58-Jährigen mussten abgeschleppt werden.