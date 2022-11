Ein 17-Jähriger hat am Dienstagabend Kontrolleure und Polizisten beleidigt, nachdem er in der Straßenbahnlinie 7 ohne gültigen Fahrschein erwischt worden war. Als er durch die Zugbegleiter am Berliner Platz der Bahn verwiesen wurde, verweigerte er laut Polizei die Angabe seiner Personalien und zeigte sich zunehmend aggressiv. Auch gegenüber der hinzugezogenen Polizeistreife, die den jungen Mann nach Ausweisdokumenten durchsuchen wollte. Den Beamten zufolge musste der 17-Jährige schlussendlich gefesselt und zu einer Polizeiwache gebracht werden. Nachdem seine Personalien zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wurde er laut Polizei seiner Mutter übergeben.