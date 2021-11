Ein 17-Jähriger ist laut Polizei am Montag gegen 18.40 Uhr von zwei etwa Gleichaltrigen am Eisstadion in der Saarlandstraße (Süd) angegriffen und mehrfach geschlagen worden. Der 17-Jährige ging zu Boden und wurde leicht verletzt. Die Angreifer seien in einer größeren Gruppe (zehn bis 15 Personen) vor Ort gewesen. Sie werden wie folgt beschrieben: Ein Täter trug eine schwarze Bomberjacke und eine schwarze Hose. Sein Komplize hat einen Vollbart, ist etwa 1,60 Meter groß und war mit grauem Pullover, schwarzer Weste und goldener Kette bekleidet. Beide Täter trugen einen „Boxerhaarschnitt“. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.