Ein 17-Jähriger ist laut Polizei am Dienstag in Süd überfallen, zusammengeschlagen und verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen 12 Uhr alarmierte der junge Mann die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, erklärte ihnen der blutende 17-Jährige, dass er mit der Straßenlinie 6 gefahren und wie drei andere Jugendliche in der Saarlandstraße ausgestiegen sei. Das Trio habe ihn anschließend in einen Hinterhof gezogen und dort Geld von ihm gefordert. Als er sich weigerte, habe ihn ein Täter mit der Faust mehrmals ins Gesicht geschlagen. Unterdessen sei er von einem Komplizen nach Geld und Wertgegenständen durchsucht worden. Als die drei Jugendlichen nichts fanden, seien sie geflüchtet. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.