Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag einen 17-Jährigen gestoppt, der mit seinem Fahrrad ohne Licht und in Schlangenlinien auf der Maudacher Straße (Gartenstadt) unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Die Beamten nahmen den Betrunkenen mit aufs Revier, wo ihm eine Blutprobe genommen wurde. Die Polizei verständigte die Mutter des Jugendlichen und übergab ihn in ihre Obhut. Dem jungen Mann droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.