Ein 17-Jähriger ist laut Polizei am Mittwoch in Oppau verprügelt worden. Gegen 18 Uhr war er mit einer Gruppe Jugendlicher in der Straßenbahnlinie 7 in einen Streit geraten. Danach stieg der 17-Jährige an der Haltestelle Oppau-Süd aus. Die Gruppe stieg ebenfalls aus und verfolgte den jungen Mann bis zum Parkplatz des Boxer-Clubs in der Friesenheimer Straße. Dort wurde der 17-Jährige aus der Gruppe heraus getreten, ging zu Boden und wurde anschließend mehrfach geschlagen. Der 17-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Anschließend ergriffen die Jugendlichen zu Fuß die Flucht zurück in Richtung Haltestelle Oppau-Süd. Einer der Täter trug einen auffälligen, komplett weißen Trainingsanzug. Ein Komplize trug ein schwarzes Oberteil mit auffälligen roten Ärmeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2222.