In der Gartenstadt haben sich laut Polizei am Mittwoch gegen 21.30 Uhrjunge Männer geprügelt. Ein 17-Jähriger wurde hierbei von einer Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen nach einem vorangegangenen Streit in der Kärntner Straße abgepasst und geschlagen. Der 17-Jährige erlitt eine blutende Nase und klagte über Nackenschmerzen. Die Täter flüchteten. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.