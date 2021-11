Eine 17-Jährige ist am frühen Montagmorgen um 3.40 Uhr in der Leuschnerstraße (Friesenheim) von einem Mann sexuell belästigt worden. Der unbekannte Mann soll sich vor der Jugendlichen entblößt und sie unsittlich berührt haben, teilte die Polizei weiter mit. Der Mann ist zirka 1,70 Meter groß, über 40 Jahre alt und hat eine normale Statur. Er trug eine blaue Jeans sowie eine auffällige orangefarbene ärmellose Weste. Zur Tatzeit sollen sich in der Nähe mehrere Jugendliche an der Rupprechtschule aufgehalten haben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Jugendlichen, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2773 zu melden.