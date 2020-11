Das Gesundheitsamt hat einen 17. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim bestätigt. Eine mehr als 90 Jahre alte Frau sei in einem Krankenhaus verstorben. Derzeit sind in Mannheim knapp 900 Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 150. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet insgesamt in den vergangen sieben Tagen angesteckt haben.