Das Gesundheitsamt Mannheim meldet am Mittwoch 166 neue Corona-Fälle in der Quadratestadt. Die Anzahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 6903. Außerdem gibt es vier neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus: Alle Betroffenen sind über 70 Jahre alt. Laut Gesundheitsamt sind damit in Mannheim seit Beginn der Pandemie 91 Menschen mit oder an dem Virus gestorben. Die Inzidenzzahl für Mannheim liegt am Mittwochabend bei 306,4.