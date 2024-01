Die Gründungsarbeiten für den Bau der neuen Brücke an der Hochstraße Süd starten in Kürze. Der dafür benötigte Großdrehbohrer wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr mit einem Schwertransport sicher angeliefert – trotz der schwierigen Wetterbedingungen. Mehr dazu lesen Sie hier.