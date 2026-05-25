Mit 1,6 Promille Alkohol im Blut ist ein 42-Jähriger laut Polizei hinterm Steuer seines Wagens gesessen. Am Sonntag, 24. Mai, ist er gegen 1.25 Uhr von der Polizei kontrolliert worden, da er auf der Rheinallee in Süd von der Fahrbahn abgekommen war. Dem 42-Jährigen wurde auf der Inspektion eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, weshalb Zeugen gesucht werden. Zu erreichen ist die Polizei unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Ihm droht ferner der Verlust der Fahrerlaubnis.