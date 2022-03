Die Anzahl der Unfallfluchten in Ludwigshafen hat sich laut der aktuellen Statistik des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zwar reduziert: von 1500 Taten (2020) auf 1404 (2021). Und die Aufklärungsquote stieg auf 43 Prozent (2020: 41,26). Durch derlei Delikte entstand im Vorjahr aber ein geschätzter Gesamtschaden von fast 1,6 Millionen Euro.

Ein tödlicher Unfall

Insgesamt gingen die Unfallzahlen im Stadtgebiet – vor allem pandemiebedingt – erneut zurück: um 267 Fälle auf 5551. In mehr als 40 Prozent der Fälle waren Manöver beim Ein- und Ausparken die Ursache. Wie am 6. Januar 2021, als sich der einzige tödliche Unfall im Vorjahr ereignete. In der Hofstraße (Mundenheim) wurde ein 91-jähriger Fußgänger von einem rückwärts einparkenden Pkw erfasst und verstarb in einer Klinik.