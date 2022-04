Seit mittlerweile einer Woche wird die 16-jährige Nisa aus Ludwigshafen vermisst. Die Polizei hatte die Bevölkerung erstmals am Montag, 11. April, mit einer Öffentlichkeitsfahndung zur Mithilfe aufgerufen. Bislang gibt es immer noch keine Spur von dem Mädchen, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte. „Die Kollegen sind dran“, sagte sie. Die Suche laufe weiter. Die 16-Jährige wurde zuletzt am 8. April um 7.30 Uhr in Ludwigshafen gesehen. Damals wurde vermutet, dass sie sich auf dem Weg nach Berlin befindet. Nisa ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.