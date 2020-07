Ein 16-Jähriger ist am späten Mittwochabend im Quadrat U 1 ausgeraubt worden. Der Jugendliche gab an, dass ihm dort eine Frau zunächst käuflichen Sex angeboten hätte. Nachdem er dies abgelehnt habe, sei er von einem Mann in einen Hausflur gezogen und habe von ihm und dessen Komplizen 70 Euro abgenommen bekommen. Anschließend seien die Männer in einer Wohnung des Anwesens verschwunden. Die alarmierte Polizei nahm wenig später vier Personen vorläufig fest.