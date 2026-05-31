Ein 16-Jähriger ist am Freitag kurz nach 20 Uhr von vier Jugendlichen attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Lichtenbergerstraße in Ludwigshafen-Mitte. Drei aus der Gruppe hielten ihr Opfer laut Polizei fest, der vierte schlug ihm ins Gesicht und forderte Bargeld. Dem Jugendlichen gelang es, sich loszureißen. Er verständigte die Polizei. Die Gruppe entwischte. Beschrieben werden deren Mitglieder so: zwischen 15 und 16 Jahre alt, einer mit Mittelscheitel und schwarz-braunen Haaren, ein anderer braune Locken, ein weiterer blonde Haare. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963-24150.