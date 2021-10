Ein 16-Jähriger hat am Samstagabend in Rheingönheim Zivilcourage gezeigt. An der Haltestelle Hoher Weg war ein 15-jähriges Mädchen von einem Unbekannten angesprochen worden, was dieses nicht wollte. Der 16-Jährige mischte sich ein, um dem Mädchen beizustehen. Dies nahm der Unbekannte zum Anlass, dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen und danach zu flüchten, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Junge erlitt nur leichte Verletzungen, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Es wird wegen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter Telefon 0621 963-212.