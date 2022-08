Ein 16-Jähriger ist laut Polizei am Sonntag gegen 14.30 Uhr von einem Unbekannten in Friesenheim angesprochen und am Genitalbereich an der Hose berührt worden. Anschließend flüchtete der Täter. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Spatenstraße vor einer Bibliothek. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: zirka 1,75 Meter groß, etwa 50 Jahre alt. Er hat eine Glatze und einen dicken Bauch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.