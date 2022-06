Einen 16-Jährigen, der am Dienstag in der Innenstadt einen Polizisten angegriffen hat, erwartet eine Strafanzeige. Mit einem Schlag auf den Kopf verletzte er einen Beamten nach einer Kontrolle einer Personengruppe im Bürgerhof. Der 16-Jährige hatte versucht, zu flüchten. Als sich ihm der Polizist in den Weg stellte, attackierte ihn der 16-Jährige, der kurzzeitig gefesselt werden musste und später an einen Erziehungsberechtigten übergeben wurde.