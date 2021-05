Ein jugendlicher Rollerfahrer hat sich am Sonntagabend in der Pfingstweide eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 19.45 Uhr wollten Polizeibeamte nach eigenen Angaben einen 16-Jährigen am Gemeindehaus kontrollieren, der zuvor in der Budapester Straße mit einem Roller ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Als er die Polizisten sah, flüchtete er auf seinem Roller. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Im Brüsseler Ring sollte der Jugendliche, der keinen Helm trug, erneut angehalten werden. Dazu wurde der Streifenwagen quer auf die Fahrbahn gestellt. Auch davon zeigte sich der 16-Jährige scheinbar unbeeindruckt und entwischte durch eine Lücke. Die Verfolgungsfahrt, bei der der Rollerfahrer laut Polizei zwischen Tempo 70 und 90 gefahren sein dürfte, erstreckte sich unter anderem über den Amsterdamer Weg, über einen Feldweg und endete schließlich in der Ludwigshafener Straße in Frankenthal. Hier konnte der 16-Jährige eingeholt und festgenommen werden. Er wird sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Schutzhelm, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sucht Personen, die durch das Fahrverhalten des Jugendlichen gefährdet wurden: Telefon 0621/963-2222.