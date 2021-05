Ein 16-Jähriger soll am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr randaliert und drei Polizisten beleidigt haben. Die Polizei wurde von Anwohnern verständigt, da der 16-Jährige eine Eingangstür beschädigt haben soll, heißt es im Polizeibericht. Bei der anschließenden Kontrolle war der Jugendliche so aggressiv, dass er mit Handschellen gefesselt werden musste. Er beleidigte die eingesetzten Beamten. Da Hinweise auf eine akute Eigen- und Fremdgefährdung bestanden, wurde der 16-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.