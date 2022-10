Ein 16-Jähriger ist laut Polizei am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Pommernstraße (Gartenstadt) von zwei bislang Unbekannten verprügelt worden. Er war auf dem Nachhauseweg von der Schule. Der 16-Jährige wurde im Gesicht und am Bein verletzt. Die Täter flüchteten. Sie werden wie folgt beschrieben: etwa 15 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dunkel bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.