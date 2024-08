Ein 16-Jähriger ist am Freitagnachmittag in Böhl-Iggelheim von einem Jugendlichen mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, wurde das Opfer in den Rücken gestochen und erlitt eine Fleischwunde. Nach Polizeiangaben war die Verletzung nicht lebensbedrohlich. Der 16-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Messer-Attacke ereignete sich gegen 15 Uhr auf dem Gehweg neben der L 528 zwischen Lützel- und Eisenbahnstraße im Ortsteil Iggelheim. Der 16-Jährige begegnete dort drei Jugendlichen. Einer von ihnen stach aus noch ungeklärten Gründen im Vorbeigehen zu. Anschließend flüchteten der Täter und seine beiden Begleiter zu Fuß in Richtung Shell-Tankstelle und dann weiter in Richtung Bahnhof. Ein Tatverdächtiger trug ein rotes T-Shirt, ein weiterer eine schwarze lange Jogginghose sowie einen schwarzen Pullover der Marke Nike und der dritte trug eine kurze Hose. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, die ergebnislos verlief. Laut Polizei gibt es Videoaufzeichnungen, die das Trio zeigen. Die Auswertungen dauere noch an. Zeugen werden gebeten sich, mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 in Verbindung zu setzen.