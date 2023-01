Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Donnerstag gegen 19.15 Uhr einen 16-Jährigen in Edigheim ausgeraubt haben. Der Jugendliche fuhr im Bus der Linie 86 von der Kurt-Schumacher-Straße bis zur Haltestelle „Im Zinkig“. Auf der Fahrt wurde er vor den Unbekannten angesprochen und nach Geld gefragt. Als der 16-Jährige entgegnete, dass er kein Geld habe, durchsuchten die Täter ihn und entrissen ihm seine Tasche. Ihre karge Beute: zwei Euro. Der 16-Jährige stieg an der Haltestelle „Im Zinkig“ aus.

Groß und lange schwarze Haar

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer ist 1,85 Meter groß, hat lange schwarze Haare (nach hinten gegelt), dunkelbraune Augen, eine leicht dunklere Hautfarbe und kleine abstehende Ohren. Er war bekleidet mit einer roten Adidas-Fleecejacke, einer weißen G-Star-Cargohose, weißen Nike-Air-Max-Turnschuhen und trug eine schwarze East-Pack-Bauchtasche. Sein Komplize ist 1,90 Meter groß, hat lange schwarze Haare (ebenfalls nach hinten gegelt), schwarze Augen, zart gebräunte Haut und trug einen Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Wellenstein-Winterjacke mit Fellkragen, einer schwarzen G-Star-Cargohose und weißen Nike-Air-Max-Turnschuhen. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.