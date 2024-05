Zwei 16-Jährige sind am Dienstagabend im Hemshof von einem Jugendlichen mit einem Messer bedroht worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 23.30 Uhr in einer Grünanlage an der Dessauer Straße. Die beiden 16-Jährigen seien zuvor von zwei Unbekannten angesprochen und beleidigt worden. Der junge Mann mit dem Messer wurde als zirka 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat lockige Haare, trug eine weiße Sportjacke und eine Kappe. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die ergebnislos verlief.