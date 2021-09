Eine 16-Jährige, die am Dienstag gegen 7.50 Uhr an der Haltestelle „Ludwigshafen Klinikum“ aus der Straßenbahn ausgestiegen ist und dann die Fahrbahn überqueren wollte, ist von einem schwarzen Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Laut Polizeibericht gab die Jugendliche sowohl gegenüber dem unbekannten Fahrer des Autos, als auch gegenüber dem Straßenbahnfahrer an, dass es ihr gut gehe. Später wurden bei ihr aber leichte Verletzungen festgestellt, wie die Beamten weiter mitteilen. Um wen es sich bei dem Autofahrer gehandelt hat, ist derzeit unklar. Nach Angaben der 16-Jährigen hatte er schwarzes Haar und einen Vollbart. Hinweise unter Telefon 0621/ 963-2222.