Seit Ende Juni wird eine in Ludwigshafen wohnende 16-Jährige vermisst, so eine Mitteilung der Polizei. Zuletzt wurde die Vermisste an diesem Tag in der Anne-Frank-Realschule in Ludwigshafen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte das Mädchen bislang nicht aufgefunden werden.

Die 16-Jährige ist 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, hat braune, lange Haare. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht unter https://s.rlp.de/PrU8HsG.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 9632773 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wer die Vermisste sieht, sollte sie im Blick halten und den Notruf 110 der Polizei verständigen.