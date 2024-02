Auch ein erneut abgesagter Faschingsumzug hält die Narren aus dem Norden der Stadt nicht vom Feiern bis zur letzten Fasnachtsminute ab. Die beiden Arbeitsgemeinschaften (Arge) der Oppauer und Edigheimer Vereine sorgten am Dienstag ab 13.11 Uhr für ein buntes Bühnenprogramm auf dem Vorplatz des Bürgerhauses in Oppau. Obwohl ein Umzug durch Edigheim und Oppau mangels Geld und Logistik erneut gestrichen werden musste, ging es dennoch fröhlich zu. Den Vorschlag der Verwaltung, die Kosten für den Umzug im Lauf des Jahres anzusparen, hatte der Arge-Vorstand abgelehnt, berichtete Uwe Geißendörfer. Tausende Narren wie bei den Umzügen in den Vorjahren strömen vor dem Oppauer Bürgerhaus zwar nicht zusammen, um die 1500 dürften es aber doch gewesen sein bei der zweiten Straßenfasnacht. Funkenmariechen, Musiker, Sänger und Tänzer zeigten noch einmal, wie vielseitig Karneval sein kann. Und Vereine aus den beiden Stadtteilen verpflegten und versorgten die Besucher mit Bissfestem und randvollen Schoppengläsern.