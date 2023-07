Die städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern und die Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung im Caritas-Zentrum haben im vergangenen Jahr über 1500 Familien unterstützt.

Dies geht aus dem gemeinsamen Bericht für das Jahr 2022 hervor. Der Schwerpunkt der Beratungen lag in beiden Einrichtungen bei den Neun- bis Zwölfjährigen. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund lag bei knapp 40 Prozent. Eine wirtschaftlich angespannte Situation belastete nahezu ein Viertel aller Ratsuchenden. Gründe für die Beratungen waren in erster Linie Entwicklungsauffälligkeiten, Belastungen der jungen Menschen durch familiäre Konflikte sowie schulische und berufliche Probleme.

Jugendliche stehen laut den Beratungseinrichtungen oft vor besonderen Herausforderungen und Belastungen. Die Pubertät, schulische Anforderungen und der Übergang in das Berufsleben führten zu Stress und Unsicherheiten. Die Angebote der beiden Beratungsstellen könnten dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche ihre Persönlichkeit entfalten und ihre Fähigkeiten verbessern können. Kindern und Jugendlichen wird auch geholfen, mit schwierigen Lebenssituationen besser umzugehen, wie beispielsweise Mobbing, Gewalt oder psychischen Belastungen.

Reifenberg: Wichtige Arbeit

Cornelia Reifenberg, Bürgermeisterin und Jugenddezernentin (CDU), betont, wie wichtig die Arbeit der Beratungsstellen für die Familien und Kinder in der Stadt sei: „Wir sind stolz darauf, dass wir im vergangenen Jahr so vielen Familien und Kindern helfen konnten. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft eine verlässliche Anlaufstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche zu sein“, so Reifenberg. In den Anlaufstellen von Stadt und Caritas gebe es individuelle Beratungen, Gruppenangebote und Diagnostik. Fachkräfte unterstützten Familien bei der Lösung von Konflikten, bei Erziehungsfragen oder der Bewältigung von persönlichen Problemen. Dies helfe auch Eltern, besser mit Erziehungsfragen umzugehen.

