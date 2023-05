Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragt man im Internet nach der Definition von Sport, so erhält man die Erklärung, es handele sich um Freude an Bewegung und Spiel nach bestimmten Regeln. Dieses Motto galt auch am vergangenen Samstag beim Sporttag der Schloss-Schule Oggersheim.

Die rund 150 Schüler, welche sich auf 15 Klassen der Schule verteilen, hatten die Wahl zwischen verschiedenen Projektangeboten. Eines dieser Angebote fand in Kooperation mit den protestantischen Pfadfindern