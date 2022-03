Unbekannte haben etwa 150 Liter Diesel aus den Tanks von zwei Müllfahrzeugen der Stadt gestohlen. Laut Polizei brachen die Täter am Mittwoch gegen 5 Uhr die Tankdeckel der Fahrzeuge auf, die auf dem Wertstoffhof West in der Saarburger Straße abgestellt waren. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.