Die SPD in Oggersheim und in der Pfalz haben am Samstag ihren 150. Geburtstag im Josef-Queva-Park in Oggersheim gefeiert. Der gewählte Ort ist kein Zufall, denn Queva war Arbeiter in der damaligen Oggersheimer Textilfabrik und Anführer eines Streiks im Jahr 1871. Mitarbeiter kämpften für die Reduzierung des 15-Stunden-Arbeitstags und die Verbesserung ihres kümmerlichen Lohns.

Das erfolgreiche Aufbegehren der Oggersheimer Arbeiterschaft führte im November 1871 zur Gründung des ersten Ablegers des Lassalleanischen Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV)