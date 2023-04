Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einst der Gemüsegarten Mannheims, machte die Industrialisierung den Stadtteil Neckarstadt zu dem, was er auch heute noch ist: ein Schmelztiegel der sozialen Schichten und unterschiedlichen Kulturen. Eine Ausstellung im Alten Volksbad zeigt nun zum 150-jährigen Bestehen von „Neu-Mannheim“, was war, was ist und was so alles sein könnte.

„Alles bleibt anders?“: Ein Oxymoron – also eine Formulierung aus zwei sich gegenseitig ausschließenden Begriffen – hat die Geschichtswerkstatt als Titel für