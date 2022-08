Zum Jubiläum seines 150. Atelierabends lädt der Künstler und Architekt Helmut van der Buchholz für Donnerstag, 18. August, ab 20 Uhr in das Kunsthaus Umspannwerk, Raschigstraße 19a, ein. Die Atelierabende begannen im März 2009 und finden seitdem monatlich statt, wenn dies nicht von einem Virus unterbunden wird.

Unter den Titel „Kunst und Wein zum Jubiläum“ präsentiert der 62-Jährige aus Oggersheim einen bunten Rundumschlag seines bisherigen und aktuellen kulturellen Schaffens mit Musik, Theater, Kunst, Performance, Literatur, Fotos, Wein und ein paar Überraschungen.

Dass die aktuellen, parallel verlaufenden Krisen eigentlich nicht nur zum Feiern einladen, soll dabei nicht vergessen werden. Denn auch der Zustand der Welt im Allgemeinen und der Stadt Ludwigshafen im Besonderen werde an diesem Abend thematisiert. Und auch, welche Rolle Kunst und Kultur in diesen Krisen spielen können. Sonderbare Zeiten erforderten schließlich sonderbare Methoden. Aber keine Angst, heißt es in der Ankündigung: „An diesem Abend soll es um Kultur in Zeiten wie diesen und um Unterhaltung des Publikums gehen – und nicht um das Festhalten an überkommenden Kunstbegriffen“.

Musik vom Plattenteller

Neben den klassischen Disziplinen wie Malerei, Gesang und Lyrik werden auch andere Tätigkeiten vorgestellt, die noch nicht sofort mit Kunst und Kultur gleichgesetzt werden. Was letztlich an diesem Abend geschehen wird, soll allerdings noch streng geheim bleiben und werde daher nicht verraten. Aber es werde erklärt, wie einfach es ist, sich selbst am kulturellen Leben zu beteiligen.

Daneben präsentiert der Jubilar, der auch die „Ugliest City Touren“ leitet, Musik vom Plattenteller und bietet eigene Kunstwerke zu Schnäppchenpreisen an, die es sonst nur im Discounter gibt. Der Eintritt ist frei.

Im Netz

www.helmutvan.de