Den 15. Todesfall im Zusammenhang mit Corona hat das Gesundheitsamt am Dienstag für Mannheim bestätigt. Eine über 80 Jahre alte Frau ist nach Angaben der Stadt in einem Krankenhaus verstorben. Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag 35 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Mehrzahl der positiven Fälle stammt laut Stadt von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden. Es seien sowohl mehrere Cluster zu beobachten als auch Einzelfälle. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen laut Stadt nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. In Mannheim gibt es derzeit 566 akute Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 142. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet in den vergangen sieben Tagen angesteckt haben.