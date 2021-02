In Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es inzwischen 15 Träger einer Mutante des Coronavirus. Das sagte Professor Matthias Bauer, Leiter des Instituts für Labormedizin am Klinikum, am Montag im RHEINPFALZ-Gespräch. Bei einigen Mutationen handele es sich wahrscheinlich um die hochansteckende britische Variante B.1.1.7.

Zweiter Massentest in Asylunterkunft

Der Asylbewerber aus der Oggersheimer Unterkunft, bei dem am Donnerstag erstmals in Ludwigshafen eine noch nicht analysierte Virusmutation nachgewiesen worden war, sei mittlerweile symptomfrei, so Bauer. Dafür zeige sein Mitbewohner erste Symptome wie Fieber. Ergebnisse eines zweiten Massentests am Montagmorgen in der Sammelunterkunft sollen am Dienstag vorliegen. Beim ersten Test am Freitag wurden keine Infektionen festgestellt. Allerdings waren mindestens 20 der insgesamt 157 Bewohner (alle Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahre) nicht anwesend, weitere Bewohner verweigerten den freiwilligen Test. Bei den 15 Mutationsträgern handele es sich nicht nur um Asylbewerber, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Die gesamte Lage sei weiter sehr ernst und diffus – trotz sinkender Inzidenzwerte.

Bleibt’s bei der Ausgangssperre?

Ob die nächtliche Ausgangssperre (21 bis 5 Uhr) weiter aufrechterhalten wird, soll sich diese Woche nach einem Treffen mit den OB-Kollegen der Nachbarstädte Speyer und Frankenthal sowie dem Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises entscheiden, sagte Steinruck. Aus den Kliniken gebe es deutliche Signale, auf Lockerungen vorerst zu verzichten. Die aktuelle Corona-Allgemeinverfügung der Stadt gilt bis 14. Februar.