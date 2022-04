Die Sanierung der Friesenheimer Sternstraße wird in den kommenden Wochen fortgesetzt. Darauf weist die Stadtverwaltung im Nachgang zur Ortsbeiratssitzung vom Dienstagabend hin, als die Sternstraße ebenfalls Thema war.

Das Bauprojekt wird nach Angaben der Verwaltung in sechs Bauabschnitten erledigt. Für den ersten Abschnitt ist es demnach notwendig, die Sternstraße zwischen Neunkircher- und Erzbergerstraße ab 25. April bis voraussichtlich 8. Mai in Fahrtrichtung Brunckstraße zu sperren. Im zweiten Bauabschnitt (9. bis 22. Mai) erfolgt die Sperrung in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Eine örtliche Umleitung über Industrie- und Kopernikus- zur Sternstraße beziehungsweise in die Gegenrichtung werde ausgeschildert. Fuß- und Radverkehre werden im ersten Bauabschnitt auf die Gegenseite übergeleitet.

Busse werden umgeleitet

Im zweiten Bauabschnitt sind Fußgänger und Radfahrer nicht betroffen. Die Kosten für die Instandsetzungsarbeiten betragen insgesamt 1,5 Millionen Euro.

Für Beeinträchtigungen und Einschränkungen, die durch die Bauarbeiten verursacht werden, bittet die Verwaltung um Verständnis. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht beim Bereich Tiefbau der zuständige Projektleiter Georges Gaspary Mekui-Kuiate, Telefon 0621 504-6630, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Laut der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) fahren die Busse der Linien 70, 89 und 90 vom 25. April bis 8. Mai ab der Haltestelle Froschlache eine Umleitung über Industrie- und Kopernikusstraße mit Stopps an den Haltestellen Burbacher- und Völklinger Straße. Die reguläre Haltestelle Froschlache der Linien 70, 89 und 90 sowie die Haltestellen Bexbacher- und Saarbrücker Straße können nicht angefahren werden. Für die Haltestelle Saarbrücker Straße wird eine Ersatzhaltestelle im Kreuzungsbereich Stern-/Keplerstraße eingerichtet.

Informationen zu Baustellen sind nach Angaben der Verwaltung auch auf dem Stadtplan der Ludwigshafener Homepage (www.ludwigshafen.de) verfügbar. Der Stadtplan gebe Auskunft über aktuelle Baustellen im Stadtgebiet. Mit einem Klick auf das Baustellensymbol der Legende würden die betroffenen Orte angezeigt, beim Klick auf die Baustellensymbole im Stadtplan seien weitere Detailinformationen abrufbar.