Die bis 14. Februar geltende Corona-Allgemeinverfügung der Stadt wird kurzfristig ergänzt und definitiv verschärft: Für Ludwigshafen tritt ab Samstag unter anderem eine Einschränkung des Bewegungsradius’ von 15 Kilometer in Kraft – vorerst befristet für eine Woche. Das sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Das Mainzer Gesundheitsministerium habe seine grundsätzliche Zustimmung signalisiert. Aktuell werde noch an Details einer rechtssicheren Formulierung gefeilt. Die Verwaltungsspitze reagiert damit auf die am Donnerstagmorgen im Klinikum stadtweit erste nachgewiesene Virusmutation bei einem Mann, der – wie 156 andere Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren – in der Containerunterkunft für Asylbewerber in Oggersheim wohnt. Dort gab es im Vorjahr bereits einen Corona-Ausbruch. Der am Donnerstag bei der Aufnahme routinemäßig getestete Mann hatte sich damals ebenfalls infiziert. Im Klinikum sei er derzeit separiert in der Infektionsabteilung untergebracht, sagte die OB. Er zeige bisher nur milde Symptome.

Ergebnisse der Massentestung am Samstag

„Wir müssen jetzt alles tun, damit sich die hochansteckende Mutation nicht verbreitet“, wies Steinruck die Kritik mehrerer Stadtratsfraktionen zurück. Unter anderem wird ihr Aktionismus vorgeworfen. Die Ergebnisse der am Freitagvormittag absolvierten Massentestung in der Asylunterkunft sollen am Samstag vorliegen. Um welche Mutationsvariante – die britische, brasilianische oder südafrikanische – es sich handelt, werde in einem externen Speziallabor untersucht. Ergebnisse sollen nächste Woche vorliegen, so Steinruck.