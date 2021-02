Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Stadtratsfraktion, Andreas Werling, kritisiert die Ankündigung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), den Bewegungsradius jedes einzelnen Bürgers auf 15 Kilometer zu begrenzen, nachdem in Ludwigshafen bei einem Mann aus einer Asylbewerberunterkunft in Oggersheim am Donnerstag eine Infektion mit einer Coronavirus-Mutation nachgewiesen worden ist.

„Nicht in Aktionismus verfallen“

Diese Maßnahme schränke „das Freiheitsrecht der persönlichen Handlungsfreiheit unangemessen ein“, so Werling. „Den Aktionsradius auf 15 Kilometer einzugrenzen ist eine vorschnelle Maßnahme, ohne Evidenz ihrer Wirkung. Nach neuen Laborerkenntnissen aus Koblenz sind acht Prozent aller Infektionen durch Mutationen ausgelöst. Sinnvoll ist eher, die positiv getesteten Personen streng zu isolieren und nachzutesten. Die weitere Ausbreitung kann nur durch bessere Teststrategien und strengere Isolierung eingedämmt werden.“

Eine Einschränkung des Bewegungsradius werde von den Liberalen abgelehnt. „Wir fordern OB Steinruck auf, nicht in Aktionismus zu verfallen und die Ludwigshafener Bürger zu verunsichern. Eine rechtliche Prüfung und Abstimmung mit der Landesregierung – vor Pressestatements – wäre zielführender“, bilanziert Werling.