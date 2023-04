Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Suppenküche an der Apostelkirche ist seit 28 Jahren eine Institution im Hemshof. Rund ums Jahr bekommen hier Bedürftige eine warme Mittagsmahlzeit angeboten. In diesem Winter hat sich der Zulauf vergrößert, deutlich mehr Menschen stehen für Essen an. Seit Pandemiebeginn ist für die Abholung ein Zelt im Kirchenhof aufgebaut. Am Weihnachtstag soll es für jeden Gast einen Extrabeutel geben.

Schon kurz nach 11.30 Uhr besteht die Schlange in der Einfahrt zum Kirchenhof aus rund 20 Personen, alle vorbildlich im Abstand mit Maske. Im Zelt am Ende der Einfahrt gibt jeden Tag