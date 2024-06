Das Seniorenkompetenzzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, feiert sein 15-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist für Donnerstag, 20. Juni, 10.30 Uhr, ein Festakt mit anschließendem Sommerfest geplant, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Veranstaltung beginnt mit einem Sektempfang und Häppchen. Letztere werden von Reiner Wölfling und den Teilnehmenden seines Kochkurses in LU kompakt zubereitet. Um 11 Uhr eröffnet Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) offiziell den Festakt. Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) und Seniorenratsvorsitzende Birgitta Scheib sprechen Grußworte. Gabi Frank-Mantowksi, Leiterin der Landesleitstelle „Gut leben im Alter“, hält einen Vortrag zum Thema „Ehrenamt“. Zum Abschluss des Festakts zeigt das Team der Einrichtung eine Präsentation mit einem Rückblick auf 15 Jahre LU kompakt. Uri Fred Schneider, einer der ehrenamtlich Engagierten, und Carola Nagy, Leiterin der Cafeteria von LU kompakt, moderieren die Präsentation. Ria Pelikan begleitet den Festakt am Klavier.

Im Anschluss an den Festakt geht die Feier in das Sommerfest über. Dieses beginnt um 13 und endet gegen 16 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt werden auch Kaffee und Kuchen sowie Bratwürste und Kartoffelsalat angeboten. Reinhard Winstel, ein Kursleiter des benachbarten Cafés Klick, stellt die Angebote sowie die Räume des Cafés Klicks vor. Außerdem wird es zu zwei Zeitpunkten Führungen im Betreuten Seniorenwohnhaus der Wohnungsbaugesellschaft GAG geben, in dessen Räumen sich das LU kompakt befindet. Die ehrenamtlich Engagierten von LU kompakt stellen ferner ihre aktuellen Kursangebote vor.