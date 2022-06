Seit 2007 unterstützt der Verein der Förderer und Freunde des Heinrich-Pesch-Hauses (HPH) die Arbeit der katholischen Akademie Rhein-Neckar. Das feiert der Verein am Samstag, 2. Juli, ab 15.30 Uhr mit einem großen Fest i in der Frankenthaler Straße 229. Der Erzählkünstler André Wülfing will kleine und große Gäste mit seinen „Geschichten fürs Leben“ unterhalten.

Danach besteht bei Wurst mit Weck und alkoholfreien Getränken Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung. Die Veranstaltung wird musikalisch begleitet vom Duo Mike Thisling-Pfeifer und Sabine Pfeifer. Um 19 Uhr gibt es die Möglichkeit, den Gottesdienst in der HPH-Kapelle zu besuchen.

Vorträge oder Sprachunterricht

Der Verein der Förderer und Freunde wurde im Juni 2007 ins Leben gerufen. Engagierte Bürger aus der Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus haben sich zusammengetan, um die HPH-Arbeit zu unterstützen: Der Förderverein ebnet den Weg für Maßnahmen, die der Weiterentwicklung der Bildungsarbeit des HPH dienen und die ein gutes gesellschaftliches Miteinander fördern.

Dazu gehören Vortragsreihen zu ethischen Fragestellungen ebenso wie die Förderung von Sprachunterricht für Geflüchtete oder aktuell die Anlage einer Blühwiese vor dem HPH. „Darüber hinaus ist Bildung für Familien, Kinder und Jugendliche uns ein Herzensanliegen“, betont Gunther Quidde, seit 2017 Vorsitzender des Fördervereins. Der Verein unterstützt beispielsweise das Kinderferienprogramm der Familienbildung und setzt auf Nachhaltigkeit mit dem Projekt der Streuobstwiese.

Im Netz

heinrich-pesch-haus.de/foerderverein