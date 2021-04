Die in Ludwigshafen wohnende 15-jährige Laura Emilia D. wird laut Polizei seit Sonntag, 25. April, vermisst. An diesem Tag verließ sie gegen 12 Uhr die elterliche Wohnung. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Weil Laura bislang nicht gefunden werden konnte, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Laura ist etwa 1,60 Meter groß und wiegt etwa 50 Kilogramm. Sie hat blaue Augen und hellblonde Haare bis zum Steiß, die meist zu einem Dutt gebunden sind. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer blauschwarzen Jogginghose, hellgrauen Nike-Turnschuhen in Größe 38, hellblauen verwaschenen Jeans und einem bauchfreien rosafarbenen Oberteil. Die Polizei fragt: Wer hat Laura seit Sonntag gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Laura geben? Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.