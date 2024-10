Eine Gruppe vermummter Personen hat am Donnerstag, 10. Oktober, gegen 19.30 Uhr auf einen 15-Jährigen in einer Unterführung am Danziger Platz eingeschlagen. Der Jugendliche erlitt Prellungen und Wunden im Gesicht, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den genauen Tathergang ermitteln zu können.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.