Ein 15-Jähriger ist laut Polizei am Montagabend gegen 18.20 Uhr in Oggersheim „grundlos“ von fünf bis sechs Jugendlichen verprügelt worden. Die Auseinandersetzung spielte sich auf dem Hans-Warsch-Platz ab. Der 15-jährige Ludwigshafener wurde leicht verletzt. Die Angreifer flüchteten vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei unerkannt. Über die Täter ist lediglich bekannt, dass sie etwa 14 bis 16 Jahre alt sein sollen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Wache Oggersheim unter Telefon 0621/963-2403.