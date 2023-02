Seit 14. Dezember gilt der 15-jährige Mehmet I. aus Mannheim als vermisst. Zuletzt gesehen wurde er vier Tage vorher von seinen Eltern. Es ist laut Polizei nicht ausgeschlossen, dass sich der Junge in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherige Fahndung im Umkreis war bislang erfolglos. Der Jugendliche wird so beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, schlank, schwarze kurze Haare. Bekleidung: schwarze Jacke und Jogginghose sowie graue Sportschuhe. Hinweise an die Kriminalpolizei Mannheim: Telefon 0621 174- 4444.