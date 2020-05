Ein 15-jähriger mit einer Softair-Pistole hat am Freitagnachmittag für einen Polizeieinsatz in Oppau gesorgt. Laut Polizeibericht war der Jugendliche um 13.40 Uhr mit dem Fahrrad auf der Edigheimer Straße im Bereich eines Supermarktes unterwegs. Dabei hielt er die Pistole in der Hand. Eine Polizeistreife stoppte den Jugendlichen und stellte die Waffe sicher. Eine Erklärung für sein Verhalten habe er nicht abgegeben, teilt die Polizei mit. Den jungen Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bei Softair-Pistolen handelt es sich um sogenannte Anscheinswaffen. Das bedeutet, dass sie oft auf den ersten Blick nicht von echten Waffen zu unterscheiden sind. Der Erwerb ist erlaubt, das Führen in der Öffentlichkeit jedoch verboten. Der Gebrauch von Softair-Pistolen ist nur auf einem eingrenzten Grundstück sowie auf Schießständen erlaubt. Beim Transport muss die Waffe in einem verschlossenen Behältnis aufbewahrt werden. Softair-Waffen sind mit unterschiedlichen Geschossenergien ausgestattet. Waffen bis 0,5 Joule können an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden. Die Waffen verschießen mit Druckluft sogenannte BBs (Plastikkügelchen mit einem Durchmesser von sechs Millimetern) und werden für militärische Spiele benutzt.