Alkoholisiert und ohne Führerschein auf einem Motorroller unterwegs, der ihm wohl nicht gehört: Ein 15-Jähriger aus Frankenthal hatte am frühen Sonntagmorgen offenbar eine Reihe von Gründen, Gas zu geben und sich einer Polizeikontrolle auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen zu entziehen. Für ihn endete die Flucht mit dem Motorroller durch die Innenstadt in der Kaiser-Wilhelm-Straße, wo er versuchte, seine Flucht vor der Polizei zu Fuß fortzusetzen. So hatte sein Sozius sich schon zuvor und offenbar erfolgreich an einer Kreuzung abgesetzt. Die Beamten wollten den 15-Jährigen, dessen Sozius und einen weiteren Motorrollerfahrer gegen 5.30 Uhr kontrollieren, weil sie ohne Licht fuhren. Der zweite Fahrer setzte sich laut Polizei durch die Heny-Roos-Passage in Richtung Rheinuferstraße ab.

Da der gestellte 15-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheitsfahrt und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem ermittelt die Polizei weiter, wie der Jugendliche in den Besitz des Motorrollers kam, den die Polizei sicherstellte und abschleppte. Der 15-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.