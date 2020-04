Von einem unbekannten Jugendlichen ist ein 15-Jähriger am Mittwochnachmittag in Oggersheim geschlagen worden. Laut Polizei wurde er um 17 Uhr nahe der Endhaltestelle von drei Jugendlichen angesprochen und nach Geld gefragt. Als der 15-Jährige sagte, dass er kein Geld habe, trat ihn einer der Jugendlichen. Der Junge fiel zu Boden. Danach schlug er dem 15-Jährigen auf den Kopf. Die anderen beiden Jugendlichen standen daneben und schauten zu. Danach verschwanden alle drei Jugendlichen in Richtung Bertolt-Brecht-Straße. Zeugenhinweise an Telefon 0621/963-2403.